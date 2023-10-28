"Ми працюємо над цим щодня": наставник Дженоа оголосив вирок Маліновському за матч проти Салернітани
Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно залишився задоволений діями Руслана Маліновського у матчі 10-го туру Серії А проти Салернітани (1:0).
"Бажання в центрі поля з такими досвідченими гравцями полягає в тому, щоб мати можливість працювати у вільному просторі. Ми працюємо над цим щотижня і щодня.
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Маліновський провів відмінну гру, він відзначився гольовою передачею на Альберта Гудмундссона", – цитує Джилардіно TMW.
Нагадаємо, Маліновський вийшов в основі і на 35-й хвилині оформив дебютний асист за Дженоа. За трохи він заробив "гірчичник", а на 59-й хвилині був замінений.
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