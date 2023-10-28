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Маліновський оформив дебютний асист, але був одним з найгірших у Дженоа – команда відірвалася від зони вильоту

Маліновський провів відмінну гру, він відзначився гольовою передачею на Альберта Гудмундссона", – цитує Джилардіно TMW.

Нагадаємо, Маліновський вийшов в основі і на 35-й хвилині оформив дебютний асист за Дженоа. За трохи він заробив "гірчичник", а на 59-й хвилині був замінений.

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