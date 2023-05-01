"Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты и они чего-то от вас требуют.

Осечка неаполитанцев на пути к чемпионству в видеообзоре игры Наполи – Салернитана – 1:1

Салернитана организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а затем в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны. Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их благосклонность. Мы олицетворяем их мечту, они ее чувствуют.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продолжили удовольствие, я не чувствую дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка", – приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что неаполитанцы на последних минутах упустили победу над Салернитаной, разойдясь миром (1:1). Победа гарантировала бы чемпионство партенопейцам.

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