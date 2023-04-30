В матче 32-го тура чемпионата Италии партенопейцы на своем поле не смогли дожать Салернитану. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

На домашний поединок с Салернитаной Наполи выходил с особым настроем. Партенопейцы знали, что Лацио свой матч с Интером проиграл, так что в случае победы Спаллетти и Ко могли досрочно стать чемпионами.

Однако, "гранатовые" не спешили выносить сопернику медали на подносе: Пауло Соуза хорошо поработал над оборонительными действиями своей команды, которая не знала вкуса поражений в последних восьми матчах кряду.

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Хозяева с первых минут бросились к воротам соперника. Осимхен на седьмой минуте замыкал головой по центру – Очоа среагировал и забрал. Чуть позже Оливера стрелял из-за пределов штрафной – значительно выше ворот.

В середине тайма Осимхем должен был открывать счет: после навеса со штрафного он головой бил в ближний угол – Очоа выбил на угловой. Навес со стандарта Ди Лоренцо замкнул над перекладиной. В ответ гости организовали свою фактически первую контратаку с ударом под перекладину – надежно сыграл Мерет. В конце тайма Зелински издали закручивал в ворота, но был немного неточным. Как ни пытались хозяева довести болельщиков стадиона до безумия забитым голом – пришлось переносить все на второй тайм.

После перерыва рисунок игры не изменился: Наполи давил, Салернитана отбивалась. Очоа после навеса с углового вышел на перехват и спас команду. Хвича стрелял издали – над перекладиной. Гости огрызнулись ударом головой после навеса во вратарскую, но без особых проблем для Мерета.

На 62-й минуте Наполи все-таки дожал соперника. Оливера после навеса с углового точно замкнул головой в дальний угол. Мяч, которым был забит гол, сразу же изъяли с поля и положили в специальный мешочек. Как оказалось впоследствии – зря.

Интересно было наблюдать за рулевым Наполи, который ни на мгновение не останавливался на кромке поля. Еще бы, 64-летний специалист был в шаге от своей мечты – завоеванное Скудетто стало бы первым за 30-летнюю карьеру Спаллетти (в далеком 1993-м он дебютировал наставником в Эмполи).

В середине второй сорокапятиминутки Кастанос решил проверить Мерета с дальней дистанции и едва на сравнял – Алекс не без проблем забрал сферу. За 10 минут до завершения основного времени Хвича ворвался по левому флангу в штрафную и пробил в дальний угол – мяч прошел впритирку со стойкой.

На 84-й минуте Диа получил сферу справа, обыграл двух защитников, сместился слева в штрафную и закрутил мимо голкипера в сетку, заставив стадион на мгновение замолчать. Хвича почти сразу мог забивать, но Очоа вовремя сыграл на выходе и выбил в поле. Ррахмани уже в добавленное время головой замыкал по центру, но снова безупречно сыграл Очоа.

Ничья принесла Наполи 79 очков и отложила завоевание третьего в истории Скудетто как минимум до следующего тура. Салернитана с 34-мя пунктами – четырнадцатая.

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