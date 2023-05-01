"Очевидно, хлопці дуже розчаровані тим, що не змогли доставити цю радість уболівальникам, але ми вже давно відчули, що психологічно це найскладніші моменти й вони чогось від вас вимагають.

Осічка неаполітанців на шляху до чемпіонства у відеоогляді гри Наполі – Салернітана – 1:1

Салернітана організована і закрита в обороні, і це ускладнило нам завдання, а потім в епізоді з пропущеним голом ми були трохи наївні. Навіть якби ми раптом виграли, мені було б набагато приємніше бачити, як люди святкують, бо ми чуємо і всім серцем відчуваємо їхню прихильність. Ми уособлюємо їхню мрію, вони її відчувають.

Ми хотіли подарувати другий гол уболівальникам. Мені здається, що ми просто продовжили задоволення, я не відчуваю дискомфорту через становище у таблиці. Просто святкування триватиме трохи довше, бо я переконаний, що ми наберемо ці два очки", – наводить слова Спаллетті La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що неаполітанці на останніх хвилинах втратили перемогу над Салернітаною, розійшовшись миром (1:1). Перемога гарантувала б чемпіонство партенопейцям.

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