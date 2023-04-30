Наполи оступился в матче 32-го тура Серии А против Салернитаны. Смотрите видео голов и обзор встречи Наполи – Салернитана на "Футбол 24".

Наполи с самого начала поединка пошел большими силами, ведь в случае победы партенопейцы досрочно стали бы чемпионами. Впрочем, первая половина прошла без голов благодаря Гильерме Очоа, который несколько раз потащил острые удары.

Наполи не воспользовался подарком Интера и потерял шанс в апреле завоевать Скудетто

Голов не было до 62 минуты, когда Оливера замкнул подачу Распадори с углового. Наполи был близок еще к двум голам, но на 84 минуте Салернитана испортила настроение фавориту. Диа качнул Осмихена на правом фланге, вошел в штрафную и закрутил в дальний угол – Мерет ничего не смог сделать.