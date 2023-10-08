"Честно говоря, я думаю, что это справедливый результат. Конечно, после того, как Брайтон потерял преимущество в счете, при всем их качестве, они сделали не так много. Можно сказать, мы принесли им гол на блюдечке.

Перестрелка Де Дзерби и Клоппа в видеообзоре матча Брайтон – Ливерпуль – 2:2

Во втором тайме мы, возможно, должны были забивать третий гол, у нас было два хороших момента. Но потом мы пропустили слишком много выходов один на один. Когда вы пропускаете стандартные положения, игра становится очень открытой. Мы пропустили, и счет стал 2:2. Первый гол был пропущен из-за нашей ошибки", – цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что ничья отбросила Ливерпуль на четвертое место АПЛ.

Ливерпуль расписал боевую ничью с Брайтоном, Ньюкасл разделил очки с Вест Хэмом, Астон Вилла не смогла одолеть Вулвз.