Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подтвердил переход в Реал в разговоре с президентом страны.

Как передает RMC Sport, сегодня Эммануэль Макрон и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера встретились с игроками национальной команды и главным тренером Дидье Дешамом.

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Президент Франции спросил у Мбаппе о возможном переходе в Реал и когда будет официальное объявление. Килиан ответил: "Сегодня вечером".

Напомним, к "сливочным" француз присоединится на правах свободного агента, поскольку его соглашение с ПСЖ завершилось. Сейчас Мбаппе вместе со сборной Франции готовится к Евро-2024.

Мбаппе, я пишу тобі листа...