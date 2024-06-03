Манчестер Сити и Жирона принадлежат к City Football Group, а выход обоих клубов в Лигу чемпионов противоречит правилам УЕФА. Впрочем, в Союзе готовы пойти на уступки.

Совет по финансовому контролю клубов УЕФА предоставит разрешение Жироне и Манчестер Сити принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне одновременно, сообщает OneFootball со ссылкой на The Times Sport.

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Для этого необходимо будет выполнить ряд условий, в частности, Жирона должна управляться через "слепой траст" группой, которую утвердит УЕФА. Такое решение будет лишь временной альтернативой, хотя отмечается, что правило об участии нескольких клубов с одним владельцем (или одной группы) намерены изменить.

Напомним, что проблемы возникли из-за того, что Манчестер Сити и Жирона принадлежат к City Football Group – холдинговой компании, которая имеет свои доли и в таких клубах как Труа (Франция), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия) и Палермо (Италия). Из-за этого Жирону могли даже лишить участия в Лиге чемпионов – команда Довбыка и Цыганкова получила третье место в Ла Лиге и прямую путевку в групповой этап.

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