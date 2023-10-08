"Чесно кажучи, я гадаю, що це справедливий результат. Звичайно, після того, як Брайтон втратив перевагу в рахунку, за всієї їх якості, вони зробили не так багато. Можна сказати, ми принесли їм гол на блюдечку.

Перестрілка Де Дзербі і Клоппа у відеоогляді матчу Брайтон – Ліверпуль – 2:2

У другому таймі ми, можливо, мали забивати третій гол, у нас були два хороші моменти. Але потім ми пропустили занадто багато виходів віч-на-віч. Коли ви пропускаєте стандартні положення, гра стає дуже відкритою. Ми пропустили, і рахунок став 2:2. Перший гол був пропущений через нашу помилку", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що нічия відкинула Ліверпуль на четверту сходинку АПЛ.

Ліверпуль розписав бойову нічию з Брайтоном, Ньюкасл розділив очки з Вест Хемом, Астон Вілла не змогла здолати Вулвз