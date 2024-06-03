"Если бы Лунину было 30+, то можно было бы оставаться в Реале. Как Кейлор Навас, который играл-играл, а потом уехал в ПСЖ посидеть.

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По состоянию на сегодня Куртуа – № 1, а Андрей – это его дублер, когда Тибо здоров. Для примера я всегда хотел играть и не хотел сидеть за спинами Шовковского, Богуша или еще кого-то. Я понимал, что как бы я не тренировался, я не вытесню Шовковского. Тренироваться можно и с Беллингемом, и с Модричем, и с супер-топами мирового футбола, но игра – это совсем другое. Это другой адреналин, другие эмоции.

Принимать решение Лунину, но я бы на его месте пошел на место № 1 в какую-то хорошую команду из топ-5 чемпионатов (тем более есть неплохие варианты), а дальше все зависит от него", – сказал Бойко в комментарии YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, Лунин в текущем сезоне в 31 матче пропустил 32 гола (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Андрей стал единственным украинцем в истории, который выиграл две Лиги чемпионов.

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