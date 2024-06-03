Уже сегодня, 3 июня, сборная Украины проведет первый спарринг в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперником подопечных Сергея Реброва будет Германия. Игра состоится в городе Нюрнберг, а стартовый свисток прозвучит в 21:45. Главным арбитром будет 39-летний Вальтер Альтманн, который ранее ни разу не судил матчи украинских команд или сборных.

Германия – Украина: команды определились с формами на товарищеский матч перед Евро-2024

Где смотреть дуэль между Германией и Украиной? В прямом эфире поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO, а также региональные каналы Общественного, помимо OTT-сервисов. Расширенную текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Напомним, для Сборной Украины это будет первый из трех контрольных матчей перед стартом на Евро-2024. После игры с немцами "сине-желтые" проведут еще два спарринга: 7 июня с Польшей в Варшаве и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Германия – Украина: анонс товарищеского матча