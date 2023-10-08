Адингра наказал "красных" на 20-й минуте. Молодой ивуариец перехватил небрежный пас ван Дейка на Мак Аллистера и низом закатил мяч в ворота. Ливерпуль все перевернул в свою пользу к перерыву. Салах оформил дубль в результате двух ошибок Брайтона – обрезка Данка и провальный розыгрыш у ворот, приведший к пенальти.

Ливерпуль расписал боевую ничью с Брайтоном, Ньюкасл разделил очки с Вест Хэмом, Астон Вилла не смогла одолеть Вулвз

Во второй половине команды имели достаточно моментов, но гол был лишь один. Данк замкнул подачу Марча, установив окончательные 2:2 – ничья между Де Дзерби и Клоппом.