Перестрелка Де Дзерби и Клоппа в видеообзоре матча Брайтон – Ливерпуль – 2:2
18:43 - Читати українською
Брайтон и Ливерпуль поделили очки в 8 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
21’ Саймон Адингра
78’ Льюис Данк
Мохамед Салах 40’
Мохамед Салах 44’
21’ Саймон Адингра
40’ Мохамед Салах
44’ Мохамед Салах
78’ Льюис Данк
Адингра наказал "красных" на 20-й минуте. Молодой ивуариец перехватил небрежный пас ван Дейка на Мак Аллистера и низом закатил мяч в ворота. Ливерпуль все перевернул в свою пользу к перерыву. Салах оформил дубль в результате двух ошибок Брайтона – обрезка Данка и провальный розыгрыш у ворот, приведший к пенальти.
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Во второй половине команды имели достаточно моментов, но гол был лишь один. Данк замкнул подачу Марча, установив окончательные 2:2 – ничья между Де Дзерби и Клоппом.
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