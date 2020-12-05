"Сложно сейчас что-то комментировать. Счет 1:5. Если брать матч в целом, то мы старались играть в футбол, мы не приехали встать сзади и отбиваться два тайма. Я попросил ребят играть с мячом, пытаться контролировать его.

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У нас было очень много обрезок в первом тайме, Шахтер этим воспользовался, забил два быстрых гола. Потом уже было сложно на что-то рассчитывать. Я попросил команду в перерыве не опускать руки. Мы понимаем, где Шахтер, а где Минай. Донецкий клуб – 1936 года (основан – прим.), наша команда – 2015-го. Разница колоссальная.

За 6 дней это был третий матч, команда наелась, конец сезона. Надо будет сейчас с ними в плане психологии поработать, чтобы в последнем туре максимально собраться на матч с Ворсклой. Не было у нас паузы, не было межсезонья. Очень сложно в психологическом и физическом плане.

Мы сделали замены, дали некоторым игрокам немного отдохнуть, вышли футболисты более молодые. Они немного освежили и выровняли игру. Счет по игре, но забей пенальти Нуриев, счет стал бы 2:4 – можно было бы на что-то рассчитывать.

Моменты Шахтера – тут играет роль класс горняков. Все быстро, все в одно касание или два быстрых касания. В таком ритме сложно нашей команде работать. Мы можем играть с командами нашего уровня на равных, а против таких команд – колоссальная разница.

Не могу обвинять своих игроков, они сделали максимум того, что могли. Мы на день позже играли с Александрией, никакого восстановления не было. Сыграли кубковый матч на тяжелом поле, при сложных погодных условиях. Приехали в Киев и играли без тренировочного процесса с чистого листа", – сказал Кобин в эфире ТК Футбол.

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