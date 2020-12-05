Шахтер – Минай – 5:1 – видео голов и обзор матча
19:38 - Читати українською
Шахтер принимал Минай в 12 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Минай на "Футбол 24".
21’ Олег Допилка
22’ Педро Фернандо
29’ Манор Соломон
72’ Максим Лопырёнок
Анатолий Нуриев 35’
21’ Олег Допилка
22’ Педро Фернандо
29’ Манор Соломон
35’ Анатолий Нуриев
72’ Максим Лопырёнок
Активные действия Шахтера конвертировались в автогол Допилки и мячи Фернандо и Соломона в первой 45-минутке. Минай сумел ответить лишь голом Нуриева со стандарта.
Шахтер разгромил Минай и догнал Динамо – лидеры отдохнули перед ЛЧ, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти
После перерыва Анатолий мог оформлять дубль, но по-пижонски исполнил пенальти и попал в перекладину. Зато Шахтер забил еще дважды и победил 5:1.
"Горняки" набрали 26 очков и сравнялись с Динамо на вершине УПЛ. Правда, киевляне еще не сыграли в этом туре. Минай с 9 пунктами остался одиннадцатым.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter