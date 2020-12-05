Шахтер принимал Минай в 12 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Минай на "Футбол 24".

Активные действия Шахтера конвертировались в автогол Допилки и мячи Фернандо и Соломона в первой 45-минутке. Минай сумел ответить лишь голом Нуриева со стандарта.

Шахтер разгромил Минай и догнал Динамо – лидеры отдохнули перед ЛЧ, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти

После перерыва Анатолий мог оформлять дубль, но по-пижонски исполнил пенальти и попал в перекладину. Зато Шахтер забил еще дважды и победил 5:1.

"Горняки" набрали 26 очков и сравнялись с Динамо на вершине УПЛ. Правда, киевляне еще не сыграли в этом туре. Минай с 9 пунктами остался одиннадцатым.