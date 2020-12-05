"Складно зараз щось коментувати. Рахунок 1:5. Якщо брати матч в цілому, то ми намагалися грати в футбол, ми не приїхали стати поруч і відбиватися два тайми. Я попросив хлопців грати з м'ячем, намагатися контролювати його.

Шахтар – Минай – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У нас було дуже багато обрізок в першому таймі, Шахтар цим скористався, забив два швидкі голи. Потім вже було складно на щось розраховувати. Я попросив команду в перерві не опускати руки. Ми розуміємо, де Шахтар, а де Минай. Донецький клуб – 1936 року (засновано – прим.), наша команда – 2015-го. Різниця колосальна.

За 6 днів це був третій матч, команда наїлася, кінець сезону. Треба буде зараз з ними в плані психології попрацювати, щоб в останньому турі максимально зібратися на матч з Ворсклою. Не було у нас паузи, не було міжсезоння. Дуже складно в психологічному і фізичному планах.

Ми зробили заміни, дали деяким гравцям трохи відпочити, вийшли футболісти молодші. Вони трохи освіжили і вирівняли гру. Рахунок по грі, але якби забив пенальті Нурієв, рахунок став би 2:4 – можна було б на щось розраховувати.

Моменти Шахтаря – тут відіграє роль клас "гірників". Все швидко, все в один дотик або в два швидких. У такому ритмі складно нашій команді працювати. Ми можемо грати з командами нашого рівня на рівних, а проти таких команд – колосальна різниця.

Не можу звинувачувати своїх гравців, вони зробили максимум того, що могли. Ми на день пізніше грали з Олександрією, ніякого відновлення не було. Зіграли кубковий матч на важкому полі, при складних погодних умовах. Приїхали до Києва і грали без тренувань з чистого аркуша", – сказав Кобін в ефірі ТК Футбол.

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