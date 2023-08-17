Полузащитник ФК Рух Вил Соломон-Отабор рассказал о подготовке команды к матчу четвертого тура УПЛ, где его команда встретится с Колосом из Ковалевки.

"Я уже играл против Колоса. Также сейчас мы смотрели их последние игры. Это очень хорошая команда. Нам нужно качественно подготовиться к игре, но мы в хорошей форме. Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех" играх, у нас все будет хорошо и мы получим нужный нам результат.

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Наша команда очень хорошо работает и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона", – приводит слова вингера официальный сайт "желто-черных".

Напомним, Рух сенсационно лидирует в новом сезоне украинской Премьер-лиги после трех туров, набрав 9 турнирных пунктов. Подопечные Виталия Пономарева одержали три победы на старте чемпионата: над Зарей (2:1), Ворсклой (4:1) и Полесьем (1:0).

Матч между Рухом и Колосом состоится в субботу, 19 августа. Начало встречи намечено на 19:00.

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