Тренер сенсационного лидера и герой против СК Днепр-1 – УПЛ объявил лучших по итогам третьего тура
06:30 - Читати українською
Украинская Премьер-лига определила тренера и игрока, которые лучше всех проявили себя в очередном туре.
90’ Илья Квасница
Награды забрали Александр Бандура и Виталий Пономарев, сообщает пресс-служба лиги.
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Голкипер Миная отбил пенальти и помог команде завоевать сенсационную ничью против СК Днепр-1. Пономарев с Рухом подтвердил статус главного открытия старта сезона. Львовяне минимально одолели Полесье и закрепились на вершине с максимумом очков.
Напомним, следующий тур УПЛ стартует в пятницу, 18 августа.
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