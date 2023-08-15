Первые туры УПЛ насыщены не только скандалами, но и яркими футбольными моментами.

Шахтер победил Александрию, но Патрик ван Леувен совсем не сиял от радости. Нидерландцу удается натужно набирать очки, поэтому об увольнении пока речь не идет. А вот 2-3 клуба явно могли бы задуматься о смене наставников на фоне слабого старта.

У некоторых начало просто сказочное. Молодежь Руха сверкает под руководством Виталия Пономарева. Есть и игроки, которых уж очень хотят видеть за границей. Эти и другие темы подробно обсудили в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

Мудрик и Трубин нашли достойную замену попсе, украинцы устроили разборки в мини-Бундеслиге