Півзахисник ФК Рух Вів Соломон-Отабор розповів про підготовку команди до матчу четвертого туру УПЛ, де його команда зустрінеться з Колосом з Ковалівки.

"Я вже грав проти Колоса. Також зараз ми дивились їхні останні ігри. Це дуже хороша команда. Нам потрібно якісно підготуватись до гри, але ми у хорошій формі. Це небезпечний для нас опонент, але якщо будемо робити те, що було у попередніх трьох іграх, у нас все буде добре, і ми здобудемо потрібний нам результат.

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Наша команда дуже добре працює, наші старання були винагородженні трьома перемогами у трьох матчах на старті сезону", – наводить слова вінгера офіційний сайт "жовто-чорних".

Нагадаємо, Рух сенсаційно лідирує в новому сезоні української Прем'єр-ліги після трьох турів, набравши 9 турнірних пунктів. Підопічні Віталія Пономарьова здобули три перемоги на старті чемпіонату: над Зорею (2:1), Ворсклою (4:1) та Рухом (1:0).

Матч між Рухом і Колосом відбудеться у суботу, 19 серпня. Початок зустрічі заплановано на 19:00.

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