"Я по-настоящему горжусь. Арсенал – очень сложный соперник, возможно, самый сложный из всех, кого мы могли получить. Нам многое нужно было учесть перед матчем, но они все равно смогли удивить, и это умный ход. Мы внесли некоторые изменения в перерыве и были по-настоящему вовлечены в игру во втором тайме.

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Мы забили голы и выпустили молодых ребят. Мы бились 95 минут. А теперь нас ждет зимняя пауза. Я счастлив и горжусь тем, что мы смогли победить. Арсенал тоже мог победить – никаких сомнений. Но мы довели дело до конца, и это говорит о характере ребят.

Какой матч провел Трент – причем на всех позициях! Его класс при работе с мячом очевиден. Второй гол мы могли забить чуть раньше, у нас были одна-две контратаки, когда можно было отдать пас раньше.

Мы отчаянно пытались избежать ничьей. Теперь мне не придется принимать никаких решений по этому поводу, и это хорошо", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Ливерпуль благодаря автоголу Кивиора и голу Диаса одолел Арсенал в конце встречи. Следующий матч команда Клоппа проведет 10 января против Фулхэма в Кубке английской лиги.

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