"Я по-справжньому пишаюся. Арсенал – дуже складний суперник, можливо, найскладніший з усіх, кого ми могли отримати. Нам багато чого потрібно було врахувати перед матчем, але вони все одно змогли здивувати, і це розумний хід. Ми внесли деякі зміни в перерві й були по-справжньому залучені в гру в другому таймі.

Дивовижний гол Діаса і чергове фіаско команди Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 0:2

Ми забили голи і випустили молодих хлопців. Ми билися 95 хвилин. А тепер на нас чекає зимова пауза. Я щасливий і пишаюся тим, що ми змогли перемогти. Арсенал теж міг перемогти – жодних сумнівів. Але ми довели справу до кінця, і це говорить про характер хлопців.

Який матч провів Трент – причому на всіх позиціях! Його клас при роботі з м'ячем очевидний. Другий гол ми могли забити трохи раніше, у нас були одна-дві контратаки, коли можна було віддати пас раніше.

Ми відчайдушно намагалися уникнути нічиєї. Тепер мені не доведеться ухвалювати жодних рішень з цього приводу, і це добре", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль завдяки автоголу Ківіора та голу Діаса здолав Арсенал у кінці зустрічі. Наступний матч команда Клоппа проведе 10 січня проти Фулхема в Кубку англійської ліги.

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