"Мы обоср*лись", – Рамос метко прокомментировал сокрушительное поражение Реала

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос отреагировал на позорное поражение "сливочных" мадридскому Атлетико (3:7) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Ужасно себя чувствую. Товарищеские поединки нужны для входа в сезон, и мы играли этот матч как товарищеский, а они – нет. Мы обоср*лись. Проигрывать таким образом нельзя.

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Нашей задачей после первого тайма (проигранного со счетом 0:5 – Футбол 24) было забыть о нем и победить во втором. Это нам удалось. Нужно продолжать работать, наши амбиции не изменились. Если бы я хоть немного сомневался в команде, то первым бы ушел отсюда", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что Атлетико разбил Реал в спарринге. В частности, Диего Коста оформил покер, а Жоау Фелиш забил дебютный мяч в составе "матрасников" и отдал 2 результативные передачи.

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