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Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов

08:31 447 Читати українською
Атлетико уничтожил Реал в сверхрезультативном матче Международного кубка чемпионов
Диего Коста / Твиттер Атлетико

Мадридское дерби в рамках товарищеского турнира завершилось крайне неожиданным результатом.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
3
3 : 7
7
Атлетико
02:30 27:07:2019
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Реал – Атлетико – 3:7

Голы: Начо, 59, Бензема, 85 (пен.), Х. Санчес, 89 – Коста, 1, 28, 45, 51, Фелиш, 8, Корреа, 19 Витоло, 70

Удаление: Карвахаль, 65 – Коста, 65

Реал: Куртуа (Навас, 46), Марсело (Бейл, 62), Рамос (Хави, 62), Одриосола (Карвахаль, 46), Начо, Иско (Родриго, 62), Кроос, Азар (Адри, 62), Модрич (Кубо, 62), Винисиус Жуниор (Васкес, 46), Йович (Бензема, 30).

Атлетико: Облак, Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Триппьер (Карлос Исаак, 65), Лоди (Санчес, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Фелиш (Витоло, 66), Коста, Мората (Корреа, 13 Камельо, 66).

"Матрасники" отгрузили пять мячей в ворота принципиального соперника еще в первом тайме. Коста вспомнил свои лучшие годы и забил три гола, его поддержали Анхель Корреа и звездный новичок команды Жоау Фелиш.

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В дебюте второй половины Коста оформил покер и решил, что с него хватит. Скандальный нападающий вместе с Карвахалем стал одним из главных фигурантов драки, которую команды затеяли после жесткого столкновения в центре поля. Итог – Диего и Дани получили по прямой красной карточке и пошли отдыхать.

Реал таки смог трижды поразить ворота Яна Облака, однако это не слишком большая радость на фоне провальной игры в защите – "сливочные" заканчивают свои выступления на Международном кубке чемпионов позорным поражением 3:7.

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