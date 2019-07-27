"Ми обіср*лися", – Рамос влучно прокоментував нищівну поразку Реала

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос відреагував на ганебну поразку "вершкових" мадридському Атлетіко (3:7) в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

"Жахливо почуваюся. Товариські поєдинки потрібні для входу в сезон, і ми грали цей матч як товариський, а вони – ні. Ми обіср*лися. Програвати так не можна.

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Нашим завданням після першого тайму (програного з рахунком 0:5 – Футбол 24) було забути про нього й перемогти в другому. Це нам вдалося. Потрібно продовжувати працювати, наші амбіції не змінилися. Якщо б я хоч трохи сумнівався у команді, то першим би пішов звідси", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, що Атлетіко розтрощив Реал у спарингу. Зокрема, Дієго Коста оформив покер, а Жоау Феліш забив дебютний м'яч у складі "матрацників" і віддав 2 результативні передачі.

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