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"Мы никогда не сдаемся": Малиновский эмоционально прокомментировал победу над Пармой

09:49 - Читати українською
"Мы никогда не сдаемся": Малиновский эмоционально прокомментировал победу над Пармой
Руслан Малиновский / Твиттер Аталанты

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский доволен триумфом в матче 37 тура Серии А против Пармы (2:1).

43’ Деян Кулусевски
 
Руслан Малиновский 70’
Алехандро Папу Гомес 84’
43’ Деян Кулусевски
70’ Руслан Малиновский
84’ Алехандро Папу Гомес

"Мы никогда не сдаемся. Вперед, "Богиня" (прозвище Аталанты – прим.)", – написал украинец в своем Instagram.

Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми

Напомним, бергамаски после первого тайма уступали Парме со счетом 0:1. Впрочем, ребята Гапсерини смогли переломить ход встречи, и одним из ключевых моментов стал выход Малиновского на замену. Руслан восстановил равновесие прямым ударом со штрафного, а Папу Гомес вырвал все три очка.

В последнем туре Аталанта принимает прямого конкурента за второе место Серии А – Интер. "Богине" нужна исключительно победа.

Парма – Аталанта: Маліновський забив 8-й гол і перевершив усіх у топ-лігах, але страждав від суперверсії Циганкова ​​​​​​​

Non Molliamo Mai️ Forza Dea

Допис, поширений Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

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Теги
Италия Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом Парма - Аталанта
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