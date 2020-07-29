"Мы никогда не сдаемся": Малиновский эмоционально прокомментировал победу над Пармой

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский доволен триумфом в матче 37 тура Серии А против Пармы (2:1).

"Мы никогда не сдаемся. Вперед, "Богиня" (прозвище Аталанты – прим.)", – написал украинец в своем Instagram.

Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми

Напомним, бергамаски после первого тайма уступали Парме со счетом 0:1. Впрочем, ребята Гапсерини смогли переломить ход встречи, и одним из ключевых моментов стал выход Малиновского на замену. Руслан восстановил равновесие прямым ударом со штрафного, а Папу Гомес вырвал все три очка.

В последнем туре Аталанта принимает прямого конкурента за второе место Серии А – Интер. "Богине" нужна исключительно победа.

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