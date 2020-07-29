Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми

Аталанта з Бергамо здолала Парму на виїзді в 37-му турі італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Майже рівна гра команд у першому таймі не завадила пармезанцям піти в роздягальню з голом. На 43-й хвилині Жервінью вивів на ударну позицію Деяна Кулусевскі, а майбутня зірка Ювентуса переграв оборонця і розстріляв кіпера.

Маліновський відзначився хитрим голом зі штрафного – відео точного удару українця

Рятувати бергамасків узявся Руслан Маліновський. Українець кілька разів у другому таймі загострював гру й зрештою зрівняв рахунок класним ударом зі штрафного, прошивши стінку Парми. А на 84-й хвилині Алехандро Гомес після сольного проходу наважився на удар з-за меж штрафного майданчика й влучив у кут воріт – 1:2!

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