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Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми

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Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми
Парма – Аталанта – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Аталанта з Бергамо здолала Парму на виїзді в 37-му турі італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

43’ Деян Кулусевскі
 
Руслан Маліновський 70’
Алехандро Папу Гомес 84’
43’ Деян Кулусевскі
70’ Руслан Маліновський
84’ Алехандро Папу Гомес

Майже рівна гра команд у першому таймі не завадила пармезанцям піти в роздягальню з голом. На 43-й хвилині Жервінью вивів на ударну позицію Деяна Кулусевскі, а майбутня зірка Ювентуса переграв оборонця і розстріляв кіпера.

Маліновський відзначився хитрим голом зі штрафного – відео точного удару українця

Рятувати бергамасків узявся Руслан Маліновський. Українець кілька разів у другому таймі загострював гру й зрештою зрівняв рахунок класним ударом зі штрафного, прошивши стінку Парми. А на 84-й хвилині Алехандро Гомес після сольного проходу наважився на удар з-за меж штрафного майданчика й влучив у кут воріт – 1:2!

Аталанта наближає фінал за срібло – Маліновський забив спритний гол, надихнув на камбек і став лідером Європи

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Теги
Аталанта Аталанта Українці за кордоном Італія Парма - Аталанта Руслан Руслан Маліновський Відеоновини Парма Парма
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