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"Ми ніколи не здаємося": Маліновський емоційно прокоментував перемогу над Пармою

09:45 - Читать на русском
"Ми ніколи не здаємося": Маліновський емоційно прокоментував перемогу над Пармою
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський задоволений тріумфом у матчі 37 туру Серії А проти Парми (2:1).

43’ Деян Кулусевскі
 
Руслан Маліновський 70’
Алехандро Папу Гомес 84’
43’ Деян Кулусевскі
70’ Руслан Маліновський
84’ Алехандро Папу Гомес

"Ми ніколи не здаємося. Вперед, "Богине" (прізвисько Аталанти – прим.)", – написав українець у своєму Instagram.

Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми

Нагадаємо, бергамаски після першого тайму поступалися Пармі з рахунком 0:1. Втім, хлопці Гапсеріні змогли переламати хід зустрічі, і одним з ключових моментів став вихід Маліновського на заміну. Руслан відновив рівновагу прямим ударом зі штрафного, а Папу Гомес вирвав усі три очки.

В останньому турі Аталанта приймає прямого конкурента за другу сходинку Серії А – Інтер. "Богині" потрібна виключно перемога.

Парма – Аталанта: Маліновський забив 8-й гол і перевершив усіх у топ-лігах, але страждав від суперверсії Циганкова

Non Molliamo Mai️ Forza Dea

Допис, поширений Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

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Теги
Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Українці за кордоном Парма - Аталанта
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