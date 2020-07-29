"Ми ніколи не здаємося": Маліновський емоційно прокоментував перемогу над Пармою

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський задоволений тріумфом у матчі 37 туру Серії А проти Парми (2:1).

"Ми ніколи не здаємося. Вперед, "Богине" (прізвисько Аталанти – прим.)", – написав українець у своєму Instagram.

Гармата Маліновського та вольова перемога Аталанти у відеоогляді матчу проти Парми

Нагадаємо, бергамаски після першого тайму поступалися Пармі з рахунком 0:1. Втім, хлопці Гапсеріні змогли переламати хід зустрічі, і одним з ключових моментів став вихід Маліновського на заміну. Руслан відновив рівновагу прямим ударом зі штрафного, а Папу Гомес вирвав усі три очки.

В останньому турі Аталанта приймає прямого конкурента за другу сходинку Серії А – Інтер. "Богині" потрібна виключно перемога.

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