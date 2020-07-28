Парма – Аталанта: Маліновський знову забив спритний гол у матчі Серії А

Матч, як і онлайн-трансляція Парма – Аталанта, стартував на "Футбол 24" о 20:30. Маліновський після нереалізованого пенальті в Мілані на Сан-Сіро сьогодні опинився за межами стартового складу. Хавбека збірної України підміняв Маріо Пашаліч за відсутності травмованого Ілічіча – лідера команди Гасперіні. Відзначимо, що Аталанта все ще бореться за медалі: бергамаски відставали на 1 бал від Інтера та мали рівну кількість очок з Лаціо. Безпрограшна серія "Богині" у всіх турнірах налічувала 18 матчів.

Парма – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А

Парма непогано почала з двох ударів і швидкої контри, однак перший момент гостей був гострішим – Фройлер пробивав після осічки Бруну Алвеша метрів з 10, банально пробачив. Проданий Аталантою в Ювентус за 35 мільйонів євро Кулусевскі, який виступає за пармезанців на правах оренди, розрізав лінії оборони, Капрарі далі перевів майже на порожні ворота, але Голліні встиг накрити удар Гальйоло у красивому стрибку. І тут на сцену знову вийшов Кулусевскі. Спочатку 20-річний правий вінгер влучив у стійку, а згодом зробив посміховисько з резервного захисника Шутала і прошив голкіпера.

Дуже погано виглядала "Богиня" у першому таймі, Парма робила все, що заманеться. Не вистачало креативу Аталанті. Тож заміни напрошувалися. Ще на 36-й вийшов фланговий захисник Хатебур замість центрального оборонця Паломіно, а у перерві Маліновський і Джімшиті замінили Пашаліча та Шутала. Відразу кілька нервових пасів і не дуже вдалий дриблінг від Руслана. Аж надто багато браку. А на 52-й українець і взагалі привіз контратаку на свої ворота. Завовтузився під тиском двох захисників, які перехопили і блискавично організували випад на чужу половину – врятував відчайдушний підкат Кастаня.

Маліновський заробив перший кутовий в матчі для Аталанти, зачепивши стінку потужним штрафним. Як же смачно грає цей Кулусевскі. Ледь не шиєю прийняв дальній пас, увірвався майже у воротарський і виклав під удар партнеру – вище. Не минуло й години, як Гасперіні поміняв і третього центрбека. Нападник Мурієль замінив захисника Кальдару. Луїс після пасу Сапати завершував швидку контратаку після помилки Кулусевскі. А тут уже Маліновський обійшов кількох опонентів і виклав Дувану під удар – міг ставати заслуженим асистентом, але снаряд пролетів над воротами. Руслан повертається! Допоміг заробити штрафний і сам же хитро пробив під дірявою стінкою.