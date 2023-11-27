"Мы не могли даже убежать в контратаку": лидер Руха нашел досадную причину поражения от Динамо
Защитник львовского клуба Виталий Роман прокомментировал фиаско "желто-черных" в матче 15-го тура УПЛ с Динамо (0:2).
"Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с Динамо.
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Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в итоге проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга – двигаемся дальше.
В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча Динамо взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку", – цитирует Романа официальный сайт Руха.
Напомним, после 15-ти туров Рух идет в турнирной таблице УПЛ пятым, набрав 24 очка.
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