"Ни одна команда не может всегда побеждать. К сожалению, у нас не сложилась игра в матче с Динамо.

Наставник Руха – о фиаско с Динамо: "Это один из худших наших матчей"

Мы планировали совсем иначе действовать на поле, но пропустили два гола и в итоге проиграли. Впрочем, футболисты поддержали друг друга – двигаемся дальше.

В первом тайме команда еще создавала моменты, но во второй половине матча Динамо взяло игру под свой контроль. Они не дали нам создать ни одного момента, мы не могли даже убежать в контратаку", – цитирует Романа официальный сайт Руха.

Напомним, после 15-ти туров Рух идет в турнирной таблице УПЛ пятым, набрав 24 очка.

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