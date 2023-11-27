"Жодна команда не може завжди перемагати. На жаль, у нас не склалась гра у матчі з Динамо.

Наставник Руха – про фіаско з Динамо: "Це один з найгірших наших матчів"

Ми планували зовсім інакше діяти на полі, але пропустили два голи та у підсумку програли. Втім, футболісти підтримали один одного – рухаємось далі.

У першому таймі команда ще створювала моменти, але у другій половині матчу Динамо взяло гру під свій контроль. Вони не дали нам створити жодного моменту, ми не могли навіть втекти у контратаку", – цитує Романа офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, після 15-ти турів Рух йде у турнірній таблиці УПЛ п'ятим, набравши 24 очки.

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