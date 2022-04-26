"Ми не голосували ні за чиє чемпіонство": представник Динамо – про дострокове завершення сезону УПЛ
Заступник гендиректора Динамо Сергій Мохник підбив підсумки Загальних зборів учасників УПЛ, на яких було ухвалене історичне рішення.
"Ми не голосували ні за чиє чемпіонство та медалі нікому не вручатимуть. Ми діяли згідно з прямою нормою регламенту п. 6 ст. 22, де чітко прописано: "Підбиття підсумків здійснюється відповідно до турнірного положення команд, яке вони посідають на момент припинення чемпіонату".
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За це рішення клуби проголосували одноголосно. Нагородження призерів у такому разі не відбувається. Тобто чемпіона у цьому сезоні не буде і медалі вручатися не будуть. Місця у турнірній таблиці вплинуть лише на розподіл місць у єврокубках.
Чи не було варіанту розподілу місць за підсумками першого кола? Ні, такий варіант не розглядався", – сказав Мохник у коментарі FanDay.
Нагадаємо, рішення клубів УПЛ стало історичним – це вперше, коли чемпіонат України в елітному дивізіоні не дограють, а чемпіона не буде визначено.
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