"Ми не голосували ні за чиє чемпіонство та медалі нікому не вручатимуть. Ми діяли згідно з прямою нормою регламенту п. 6 ст. 22, де чітко прописано: "Підбиття підсумків здійснюється відповідно до турнірного положення команд, яке вони посідають на момент припинення чемпіонату".

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За це рішення клуби проголосували одноголосно. Нагородження призерів у такому разі не відбувається. Тобто чемпіона у цьому сезоні не буде і медалі вручатися не будуть. Місця у турнірній таблиці вплинуть лише на розподіл місць у єврокубках.

Чи не було варіанту розподілу місць за підсумками першого кола? Ні, такий варіант не розглядався", – сказав Мохник у коментарі FanDay.

Нагадаємо, рішення клубів УПЛ стало історичним – це вперше, коли чемпіонат України в елітному дивізіоні не дограють, а чемпіона не буде визначено.

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