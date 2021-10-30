"Мы сами себе усложнили игру тем, что расслабились, позволили сопернику играть в свою игру в конце. Мы доминировали, но я хотел бы похвалить соперников – и тренера, и команду за то, как они играли. Понятно, что уровень команд несравним, у нас – опытные игроки, у них – молодые, хоть и с хорошей техникой.

Шедевры Сидорчука в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 2:3

Но мы должны забивать больше голов, матч мог закончиться со счетом 5:1 или 6:1. Но когда Тымчик допустил ошибку, и Мариуполь забил второй гол, оставалась минута-полторы игрового времени, возникла паника, и все могло произойти. Мы не должны были доводить игру до такого момента.

Сидорчук? Сергей сыграл хорошо. Он профессиональный футболист, понимает в чем смысл замены. Я не мог рисковать, поскольку он сейчас под угрозой дисквалификации, и судя по развитию событий на поле, он мог получить свое четвертое в сезоне предупреждение в любой момент. Я не заменяю игроков просто так. Всегда есть некая цель. В том числе, учитывая, что уже через два дня нас ждет следующий матч. Имея возможность произвести 5 замен, я, конечно, распределяю нагрузку на всех игроков", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне перестреляли Мариуполь (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ, а главным героем стал Сидорчук, оформивший роскошный дубль.

Динамо перестреляло Мариуполь в нервном матче – Сидорчук исправился двумя шедеврами, но перед Барсой не все гладко