"Ми самі собі ускладнили гру тим, що розслабилися, дозволили супернику грати у свою гру наприкінці. Ми домінували, але я хотів би похвалити суперників – і тренера, і команду за те, як вони грали. Зрозуміло, що рівень команд непорівнянний, у нас – досвідчені гравці, у них – молоді, хоч і з хорошою технікою.

Шедеври Сидорчука у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 2:3

Але ми мали забивати більше голів, матч міг закінчитися з рахунком 5:1 або 6:1. Але коли Тимчик припустився помилки, і Маріуполь забив другий гол, залишалася хвилина-півтори ігрового часу, виникла паніка, і все могло статися. Ми не мали доводити гру до такого моменту.

Сидорчук? Сергій зіграв добре. Він – професіональний футболіст, розуміє у чому сенс заміни. Я не міг ризикувати, оскільки він зараз під загрозою дискваліфікації, і, судячи з розвитку подій на полі, він міг отримати своє четверте в сезоні попередження у будь-який момент. Я не замінюю гравців просто так. Завжди є якась мета. У тому числі враховуючи, що вже за два дні нас чекає наступний матч. Маючи можливість провести 5 замін, я, звичайно, розподіляю навантаження на всіх гравців", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни перестріляли Маріуполь (3:2) у поєдинку 13-го туру УПЛ, а головним героєм став Сидорчук, який оформив розкішний дубль.

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