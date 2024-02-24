Легенда сборной Украины назвал неожиданного фаворита в борьбе за золото УПЛ: "У Шахтера далеко не все в порядке"
Автор первого в истории гола "сине-желтых" Иван Гецко спрогнозировал, какие команды имеют больше всего шансов на пьедестал и выбрал тех, кто не сможет удержаться в элите.
"Последние спарринги и официальные матчи Шахтера показали, что у него далеко не все в порядке. Этим может воспользоваться Кривбасс, у которого сбалансированный состав, а умение Юрия Вернидуба настраивать подопечных на максимальный результат может пригодиться для покорения вершины.
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Именно от криворожан я весной жду сюрпризов. За бронзу будут спорить СК Днепр-1, Динамо и Полесье.
Что касается неудач, то вылета не избежит Минай. Напрямую понизится в классе, скорее всего, Верес. А Металлист 1925 и Оболонь в переходных матчах встретятся с представителями Первой лиги за право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе", – сказал Гецко в комментарии Sport.ua.
Напомним, накануне УПЛ официально вернулась после зимней паузы – в первом матче Кривбасс в гостях разгромил ЛНЗ со счетом 3:0 и стал единоличным лидером турнирной таблицы.
Кривбасс разгромил ЛНЗ в первом матче года в УПЛ – команда Вернидуба захватила единоличное лидерство