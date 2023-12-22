"Если они думают, что в отсутствие Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне у них есть преимущество, [это их право]. Я не могу контролировать мысли соперников, мы постараемся хорошо сыграть и выиграть финал.

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В последние дни мы стараемся как можно больше увидеть Флуминенсе в действии, понять их задумку и проанализировать их уровень. Они играют в типичном бразильском стиле 70-х, 80-х, ранних 90-х годов. Они играют с мячом, делают много коротких передач и хорошо комбинируют. Нужно понимать, сколько времени мы будем играть без мяча в этом матче.

Стиль игры Флу требует больших усилий. Нам следует сыграть очень внимательно, поскольку никогда прежде мы не сталкивались с соперником, который играет в таком стиле. Мне нравится, как они чувствуют друг друга на поле, отдельное уважение за большое количество игры с мячом, мне это нравится. Я прекрасно осознаю, с какой командой нам предстоит сыграть", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сити – Флуминенсе будет сыгран в пятницу, 22 декабря. Начало встречи – в 20:00 по Киеву.

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