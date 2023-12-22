"Якщо вони думають, що відсутність Ерлінга Холанда і Кевіна де Брюйне дає їм перевагу, [це їхнє право]. Я не можу контролювати думки суперників, ми постараємося добре зіграти і виграти фінал.

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Останніми днями ми намагаємося якомога більше побачити Флуміненсе в дії, зрозуміти їхній задум і проаналізувати їхній рівень. Вони грають у типовому бразильському стилі 70-х, 80-х, ранніх 90-х років. Вони грають із м'ячем, роблять багато коротких передач і добре комбінують. Потрібно розуміти, скільки часу ми будемо грати без м'яча в цьому матчі.

Стиль гри Флу вимагає великих зусиль. Нам слід зіграти дуже уважно, оскільки ніколи раніше ми не стикалися із суперником, який грає в такому стилі. Мені подобається, як вони відчувають один одного на полі, окрема повага за велику кількість гри з м'ячем, мені це подобається. Я прекрасно усвідомлюю, з якою командою нам належить зіграти", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сіті – Флуміненсе буде зіграно в п'ятницю, 22 грудня. Початок зустрічі – о 20:00 за Києвом.

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