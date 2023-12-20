"Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра. Но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.

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Эрлинг все еще не может тренироваться", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Эрлинг Холанд получил повреждение перед матчем с Лутоном и пропустил уже четыре матча. Де Брюйне восстанавливается после тяжелой травмы.

Напомним, что в пятницу, 22 декабря, Манчестер Сити в финале клубного чемпионата мира встретится с бразильским Флуминенсе.

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