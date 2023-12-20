Гвардиола откровенно признался, ждать ли Холанда и де Брюйне в финале Клубного ЧМ-2023
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о здоровье Кевина де Брюйне и Эрлинга Холанда.
"Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра. Но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.
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Эрлинг все еще не может тренироваться", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".
Эрлинг Холанд получил повреждение перед матчем с Лутоном и пропустил уже четыре матча. Де Брюйне восстанавливается после тяжелой травмы.
Напомним, что в пятницу, 22 декабря, Манчестер Сити в финале клубного чемпионата мира встретится с бразильским Флуминенсе.
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