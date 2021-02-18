"Думаю, мы хорошо разыграли угловой. Условия были очень тяжелыми – невероятный холод с пронизывающим ветром. Счетом 1:1 мы довольны, надеюсь, закончим дома. В первом тайме я думал, что надо действовать глубже, искать пространство. Мы можем создать им больше проблем на следующей неделе. Гол Динамо нас разочаровал, парень действительно пробил классно. Мы несколько расстроились, но вы видите, что у нас все хорошо. Даже в тяжелые периоды можно найти возможность для гола.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы должны найти возможность, чтобы уничтожить Динамо дома. Хотим подготовиться, потому что соперник остается хорошей командой. Надо давить на полную и играть в свой футбол. Конечно, мы скучаем по тренеру и его штабу, но его достойно заменили. Мы могли выступить лучше, однако 1:1 – хороший результат", – цитирует Вормера HLN.

Добавим, что ответный матч между Брюгге и Динамо состоится в Бельгии 25 февраля.

Динамо упустило победу над Брюгге в матче 1/16 ЛЕ – шедевр Буяльского, неожиданный виновник неудачи от Луческу