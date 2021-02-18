Попытка реванша за недавний вылет в квалификации Лиги чемпионов, нде так и не удалось ни разу обыграть отчетного соперника. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Еще в начале недели бельгийцы являлись откровенными фаворитами букмекеров в данной паре лидеров своих первенств, но после безумных кадровых потерь роли поменялись. Гости временно не могут рассчитывать на главного тренера Клемана, лучшего бомбардира Ланга и лидера середины поля Ванакена, который забивал киевлянам в 2019 году, а в текущем сезоне замыкает топ-3 снайперов команды. Кроме того, выпали украинец Соболь и еще парочка игроков основы. У Луческу же таких проблем и близко не было.

Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Активно давит Киев на старте, не чурается прессинговать перед чужой штрафной. Не забывают и пристально следить за почти 2-метровым Достом – чуть ли не последней опорой атаки бельгийцев в отсутствии ряда лидеров. Однако на 7 минут не уследили за центрфорвардом. Простая стеночка на левом фланге создает зону для подачи, Цыганков не успевает накрыть навес, Забарный проигрывает верховую борьбу. Как следствие, Дост сбрасывал на совершенно свободного Мату, но удар у последнего совсем не вышел. Динамо боится атаковать и раскрываться, сознательно продолжая историю последнего еврокубкового матча против Ференцвароша. Но с контрнаступлением в первые 20 минут не очень складывается – соперник легко перекусывает все на флангах.

Динамо – Брюгге – видео голов

Еще одна проблема в игре украинской команды – страх взять на себя ответственность. Не раз уже Шапаренко и компания банально не решаются пробить с линии штрафной, перетягивают с комбинациями и попытками разыграть до верного на тяжелом поле. Брюгге же так же нисколечко не впечатляет. Одни лишь попытки найти навесами Доста и неплохие подключения защитников по флангам. Первый удар Динамо лишь на 21 минуте. Беседин отчаянно и не очень мощно пробил после подбора – блок гостей. Шапаренко, слишком долго работающий с мячом впереди, заработал первую желтую – сорвал проход Де Кетеларе и едва не травмировался сам. Опасный штрафной загубили бельгийцы.

Рикка грубо врезал сзади по ноге Цыганкова. Чистая желтая, хотя уругваец еще что-то доказывает. А вот это уже красиво! На 34 минуте все началось с нескольких классных перепасовок в касание. Снаряд наконец-то быстро задвигался с фланга на фланг – в итоге Кендзера качнул защитника и навесил с левой, а Буяльский дал чуть выше, чем надо. Забарный едва не привез момент на свои ворота, но Бущан успел справиться с тяжелым пасом назад. Именно от вратаря стартовала быстрая атака. Беседин и Цыганков классно зацепились за мяч и развернули атаку, а дальше еще одна острая подача Кендзеры и снова удар Буяльского над перекладиной. За первые 45 минут ни одного удара в створ ворот (3:2 в целом в пользу Динамо).

В начале второго тайма хотелось бы увидеть активность хозяев, но обостряли только бельгийцы. Де Кетеларе с партнерами раз за разом били по левому флангу Динамо, несколько перспективных заходов в штрафную с ударами, но опять без точности. Шапаренко опасно фолил в центре – уже есть одна желтая, следует действовать осторожнее. Первый точный удар команд на 62 минуте завершился взятием ворот. Миколенко отдал в центр, а там Буяльский блестяще отлип от защитников и максимально эффективно использовал свободную буквально на несколько секунд зону – роскошный обводящий удар! Но почти тут же пропустили. Позволили недопустимое, в своем стиле сплоховали на втором этаже. Брюгге заработал угловой, подача капитана Вормера, удар защитника Мехеле, который выиграл верх у Беседина.

Свежего форварда выпускает Брюгге. Луческу отвечает двойной заменой. Не очень эффективные Де Пена и Шапаренко уступили место на поле Жерсону и Шепелеву, которым отведено где-то минут 20. Еще 2 хода Луческу на 81 минуте. Караваев и Супряга вместо Кендзеры и Беседина. И снова угловой, снова провал динамовцев. Баджи выиграл пространство у Сидорчука, Дост замыкал с нескольких метров. Против форварда действовал Караваев, который ниже на 23 сантиметра – крайне везет, что тот промазал. После игры Луческу решил свалить все на Бущана. Эмоциональные претензии к вратарю, но виноват ли именно Георгий в том, что творится с обороной Динамо на втором этаже все месяцы правления румынского тренера?

Очевидно, что домнул Мирча планировал сыграть прежде всего на ноль сзади, пожертвовав смелой игрой впереди. Бущан застрял в полупозиции – и не вышел до конца, и не остался на линии. Но и тренерскому штабу нужно было запретить своим игрокам любые стандарты на свои ворота. А так фактически по собственному желанию отдали минимальную победу. Позволили соперникам после перерыва зарабатывать угловые сериями, а это – фактически единственное смертельное оружие в их нынешнем состоянии.