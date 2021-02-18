"Гадаю, ми добре розіграли кутовий. Умови були дуже важкими – неймовірний холод з пронизливим вітром. Рахунком 1:1 ми задоволені, сподіваюся, закінчимо вдома. У першому таймі я думав, що треба діяти глибше, шукати простір. Ми можемо створити їм більше проблем наступного тижня. Гол Динамо нас розчарував, хлопець справді пробив класно. Ми дещо засмутились, але ви бачите, що у нас все добре. Навіть у важкі періоди можна знайти можливість для гола.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Ми повинні знайти можливість, щоб знищити Динамо вдома. Хочемо підготуватися, бо суперник залишається хорошою командою. Треба тиснути на повну і грати у свій футбол. Звичайно, ми сумуємо за тренером та його штабом, але його гідно замінили. Ми могли виступити краще, проте 1:1 – хороший результат", – цитує Вормера HLN.

Додамо, що матч-відповідь між Брюгге і Динамо відбудеться у Бельгії 25 лютого.

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