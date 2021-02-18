Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Еще в начале недели бельгийцы были откровенным фаворитом букмекеров, но после безумных кадровых потерь роли поменялись. Гости временно не могли рассчитывать на главного тренера Клемана, лучшего бомбардира Ланга и лидера середины поля Ванакена, который забивал киевлянам в 2019 году, а сейчас замыкает топ-3 снайперов команды. Кроме того, отсутствали украинец Соболь и еще 2 игрока основы.

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Первый тайм встречи завершился без голов и практически без моментов – ни одного удара в створ ворот на две команды. Но во втором тайме Динамо все же забило. На 62-й минуте Виталий Буяльский роскошным обводящим ударом с линии штрафной поразил дальний угол!

Правда, радовались киевляне недолго. После розыгрыша углового Мехеле выиграл борьбу у Беседина и сравнял счет. Этот гол стал последним в матче. 1:1 – судьба путевки в 1/8 финала решится 25 февраля в Бельгии.

Динамо – Брюгге: видео голов и обзор матча