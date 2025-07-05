Мусиала получил страшную травму – Доннарумма не мог на это смотреть
5 июля 20:10 - Читати українською
Полузащитник Баварии Джамал Мусиала, похоже, сломал лодыжку.
В конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой и, похоже, сломал лодыжку.
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Доннарумма закрыл лицо руками и футболкой, чтобы не видеть эту картину – она напугала вратаря, его одноклубников, а также всех игроков Баварии. На повторе видно, как нога Мусиалы в какой-то момент перестала находиться в своем естественном положении.
Подробности относительно травмы Мусиалы станут известны позже. После первого тайма счет в матче Бавария – ПСЖ не открыт.
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