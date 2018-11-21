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Муньяин продлил контракт с Атлетиком

18:55 14 Читати українською
Муньяин продлил контракт с Атлетиком
Муньяин продлил контракт с Атлетиком

Атлетик продолжил сотрудничество с одним из своих лидеров.

Баскский клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Икером Муньином. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

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Отмечается, что в новом контракте Муньяина отсутствует клаусула.

В течение последних месяцев в СМИ распространялись слухи, что в услугах Икера заинтересованы несколько клубов из АПЛ, в частности Ливерпуль.

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Теги
Икер Муньяин Икер Муньяин Атлетик Атлетик Испания
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