Муньяин продлил контракт с Атлетиком

Атлетик продолжил сотрудничество с одним из своих лидеров.

Баскский клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Икером Муньином. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

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Отмечается, что в новом контракте Муньяина отсутствует клаусула.

В течение последних месяцев в СМИ распространялись слухи, что в услугах Икера заинтересованы несколько клубов из АПЛ, в частности Ливерпуль.

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