toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА

Муньяїн продовжив контракт з Атлетіком

18:54 173 Читать на русском
Муньяїн продовжив контракт з Атлетіком
Муньяїн продовжив контракт з Атлетіком

Атлетік продовжив співпрацю з одним із своїх лідерів.

Баскський клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з форвардом Ікером Муньїном. Нова угода розрахована до 30 червня 2024 року.

"Неймар може повернутися одного дня", – спортивний директор Барселони не проти камбеку бразильця

Зазначається, що у новому контракті Муньяїна відсутня клаусула.

Впродовж останніх місяців у ЗМІ ширились чутки, що у послугах Ікера зацікавлені декілька клубів із АПЛ, зокрема Ліверпуль.

Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на Алавес

Теги
Ікер Муньяїн Ікер Муньяїн Атлетік Атлетік Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
59
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук