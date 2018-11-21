Муньяїн продовжив контракт з Атлетіком

Атлетік продовжив співпрацю з одним із своїх лідерів.

Баскський клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з форвардом Ікером Муньїном. Нова угода розрахована до 30 червня 2024 року.

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Зазначається, що у новому контракті Муньяїна відсутня клаусула.

Впродовж останніх місяців у ЗМІ ширились чутки, що у послугах Ікера зацікавлені декілька клубів із АПЛ, зокрема Ліверпуль.

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