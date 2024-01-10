"Это легко объяснить. В первом тайме мы допустили несколько ошибок, и нас за это наказали. Мы создавали моменты, но не забили, были недостаточно точными. Во втором тайме мы доминировали, но не создали достаточно моментов. Мидлсбро, конечно, заслуживает уважения.

Мидлсбро – Челси – 1:0 – видео гола и обзор первого полуфинала Кубка лиги

Я разочарован, потому что считаю, что мы заслужили другой результат. Нам нужно хорошо играть, нам нужно забивать голы. Мы играем хорошо, но иногда мы недостаточно продуманы, а иногда нас наказывают. Это процесс, в котором мы сейчас находимся.

Это лишь первые 90 минут, первая половина противостояния, и мы проигрываем 0:1. Через две недели у нас будет ответный матч, и мы должны верить, что сможем выиграть игру и выйти в финал. Это наша цель.

Броя вернулся после травмы, из-за которой пропустил год, и он играл несколько дней назад. Он не может играть как другие, нам нужно управлять ситуацией. Через три дня у нас следующая игра, он должен начать ее в старте.

В такой ситуации игроку трудно выходить в старте в трех матчах подряд, которые пройдут менее чем за семь дней. Когда он вышел на поле вместе с Мудриком (на замену на 63-й минуте), им было трудно войти в игру, создавать моменты, и в итоге они не смогли помочь нам забить или изменить результат", – приводит слова Почеттино официальный сайт команды.

Напомним, что второй полуфинальный матч Кубка английской лиги между Челси и Мидлсбро состоится 23 января. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Челси проиграл Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги – дикий промах Палмера, неудачные полчаса Мудрика