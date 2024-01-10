На старте поединка Коул Палмер имел две возможности, чтобы вывести Челси вперед, но сначала вратарь справился с ударом, а чуть позже вингер пробил мимо после ошибки защитника.

Челси проиграл Мидлсбро в полуфинале Кубка лиги – дикий промах Палмера, неудачные полчаса Мудрика

На 37-й минуте Мидлсбро повел в счете. Барласер не просто выбил мяч подальше – получился классный пас на ход Исайе Джонсу, который выкатил под удар Хэкни – 1:0. Как оказалось, именно этот удар стал единственным результативным в этой игре. Ответный матч состоится 23 января, начало в 22:00.