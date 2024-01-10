"Це легко пояснити. У першому таймі ми припустилися кількох помилок, і нас за це покарали. Ми створювали моменти, але не забили, були недостатньо точними. У другому таймі ми домінували, але не створили достатньо моментів. Мідлсбро, звичайно, заслуговує на повагу.

Мідлсбро – Челсі – 1:0 – відео гола та огляд першого півфіналу Кубка ліги

Я розчарований, тому що вважаю, що ми заслужили інший результат. Нам потрібно добре грати, нам потрібно забивати голи. Ми граємо добре, але іноді ми недостатньо продумані, а іноді нас карають. Це процес, у якому ми зараз перебуваємо.

Це лише перші 90 хвилин, перша половина протистояння, і ми програємо 0:1. Через два тижні у нас буде матч-відповідь, і ми повинні вірити, що зможемо виграти гру та вийти у фінал. Це наша мета.

Броя повернувся після травми, через яку пропустив рік, і він грав кілька днів тому. Він не може грати як інші, нам потрібно керувати ситуацією. Через три дні у нас наступна гра, він повинен почати її в старті.

У такій ситуації гравцю важко виходити у старті у трьох матчах поспіль, які пройдуть менш ніж за сім днів. Коли він вийшов на поле разом з Мудриком (на заміну на 63-й хвилині), їм було важко увійти в гру, створювати моменти, і в підсумку вони не змогли допомогти нам забити або змінити результат", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт команди.

Нагадаємо, що другий півфінальний матч Кубка англійської ліги між Челсі та Мідлсбро відбудеться 23 січня. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Челсі програв Мідлсбро у півфіналі Кубка ліги – дикий промах Палмера, невдалі півгодинки Мудрика