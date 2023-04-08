Лондонцы поражением от Вулверхэмптона продолжили свои плохие серии – 4 тура без побед, 3 без голов. Испанское издание Marca решило добить Челси сравнениями с Эрлингом Холандом.

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Бомбардир Ман Сити дублем в ворота Саутгемптона покорил солидную отметку – 30 голов в рамках АПЛ. Для этого норвежцу хватило около 2190 минут на поле, то есть чуть больше 24 матчей. Челси же всем составом за полные 30 туров смог забить лишь 29 мячей.

Marca поместила рядом с Холандом нашего Михаила Мудрика. У 70-миллионного украинца также очень скромная индивидуальная статистика в АПЛ – 9 матчей, 353 минуты, ни одного гола и всего один ассист.

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