Від 80 до 90 відсотків часу володіє м'ячем команда Гвардіоли на перших хвилинах. Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 19:30. Гюндоган класно вивів Гріліша у штрафний майданчик після атаки віялом. Джек пробив прямо в Базуну. Єдиний момент "святих" прийшов після помилки манчестерців при розіграші кутового. Марез покотив з правого флангу в центр, Де Брюйне випередив різкий Сулемана, який пробіг від свого штрафного до чужого. Ось тільки не вистачило 21-річному ганцю енергії для завершення. Відзначаємо витримку Аке, який добіг епізод проти швидшого суперника і вміло підівів того до зайвого дотику.

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Холанд повернувся після місячного простою (видав тиждень з 9 голами у 3 матчах різних турнірів і травмувався), але за 30 хвилин на газоні стадіону Сент-Мері лише тричі торкався м'яча. При цьому норвежець міг би відзначитися з пенальті. Гріліш прострілив у руку Ворд-Праузу, суддя вирішив, що це не тягне на 11-метровий. Непоганий вигляд має Саутгемптон, який ніби з бойовитішим настроєм вийшов на цю гру, ніж суперник, що наче більше думає про Баварію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Кілька разів упевнено проходять пресинг гостей, Алькарас своїм проходом змусив Стоунза фолити на жовту.

Двохвилинка імені Холанда. Спершу кепсько прийняв перспективе закидання Де Брюйне у штрафному, а потім після комбінації того ж Кевіна з Грілішем на лівому фланзі пробивав головою вже з воротарського – дивом снаряд не залетів. Перший удар "святих" на 45 хвилині трапився. Розкішно розіграна комбінація у стилі команд Гвардіоли. Лавія на замаху прибрав Діаша і викотив ліворуч, але Сулемана запоров і цей супермомент, викрутивши щось середнє між ударом і прострілом. А ось схожа атака Сіті завершилася взяттям воріт. Гріліш підібрав у центрі, дав на лівий край, звідки Де Брюйне вирізав на голову Холанду.

Два смертельні гріхи кожного суперника Манчестер Сіті перекреслили гідну гру "святих". Ви не маєте права залишати Де Брюйне без опіки з часом для виконання передачі, те ж стосується Холанда перед самими воротами. КДБ, до слова, увійшов до ще одного залу слави АПЛ. Бельгієць став лише 5 гравцем в історії англійської Прем'єр-ліги, який віддав мінімум 100 гольових пасів. Вище тільки Раян Гіггз (162 асисти), Сеск Фабрегас (111), Вейн Руні (103) і Френк Лемпард (102).

Erling Haaland’s game by numbers vs. Southampton:



12 touches

2/3 aerial duels won

2 shots on target

2 goals

1.02 xG



Acrobatic. pic.twitter.com/Pc1otTRnWq — Statman Dave (@StatmanDave) April 8, 2023

Після перерви знову Гріліш розганяє атаку за атакою. Не завжди все гладко проходить у Джека, однак його ривки з м'ячем рідко не отримують підтримки партнерів. Ось, наприклад, Гюндоган підхопив і класно викручував у дальній правий кутик – було дуже близько. Два гравці, які вийшли на заміну, організували друге взяття воріт. Вокер виніс зі своєї половини, Бернарду продовжив. Далі Холанд на Де Брюйне, який виводить Гріліша сам на сам. Джек запоров Кевіну асист, але з добивання таки реалізував момент.

Де Брюйне після обіграшу з Грілішем ще й Бернарду вивів тет-а-тет, але воротар вчасно вийшов і перекрив кут обстрілу. Та це тільки відвернуло неминуче. Гріліш м'яко подав, Холанд у бомбезному акробатичному стрибку прошив голкіпера і пішов відпочивати. Секу Мара після помилки Вокера 1 гол відквитав, але Сіті миттєво повернув розгромний рахунок. Де Брюйне взяли в коробочку, Альварес впевнено реалізував пенальті. Відразу ж показали Холанда. Якби Гвардіола ще трохи притримав Ерлінга, був би хет-трик. Мабуть, про це йому шепоче на лаві запасних Калвін Філіпс.

Бернарду Сілва ще один шалений момент загубив. Де Брюйне заслужив навіть покер асистів, але партнери підводять. Команди остаточно кинули грати, але суддя виявився формалістом, додавши аж 4 хвилини. Манчестер Сіті скорочує відрив від Арсенала і його колишніх гравців Олександра Зінченка та Габріела Жезуса до 5 очок. Лідерів АПЛ в неділю чекає історично важкий виїзд у Ліверпуль. Саутгемптон залишається на останньому місці, відстаючи від рятівної 17 сходинки аж на 4 бали.

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