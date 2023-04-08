Жахливі виступи Челсі в АПЛ дають привід для знущань і статистичних цікавинок.

Лондонці поразкою від Вулверхемптона продовжили свої погані серії – 4 тури без перемог, 3 без голів. Іспанське видання Marca вирішило добити Челсі порівняннями з Ерлінгом Холандом.

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Бомбардир Ман Сіті дублем у ворота Саутгемптона підкорив солідну позначку – 30 голів в АПЛ. Для цього норвежцю вистачило близько 2190 хвилин на полі, тобто трохи більш як 24 матчів. Натомість Челсі всім складом за повні 30 турів спромігся лише на 29 точних ударів.

Marca помістила поряд з Холандом нашого Михайла Мудрика. 70-мільйонний українець також має дуже скромну індивідуальну статистику в АПЛ – 9 матчів, 353 хвилини, жодного гола і всього один асист.

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